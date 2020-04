Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Gartenlaube

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, wurde gegen 10.00 Uhr der Rettungsleitstelle ein Brand in einer Gartenanlage Am Klosterberg mitgeteilt. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell