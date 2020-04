Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Zwischen Donnerstag, 26.03.2020 und Mittwoch, 01.04.2020 gelangte ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schäferstraße. Aus einem nicht verschlossenen Kellerabteil wurde ein weißes Mountainbike der Marke Cube Access WLS Disc im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Angaben zum Täter und zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0076853/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell