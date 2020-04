Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweise der Polizei zu Wildunfällen

Ilm-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen konnte ein 65-jähriger VW-Fahrer zwischen Branchewinda und Behringer Schenke einem plötzlich auf die Straße springenden Reh nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision mit dem Tier. Der Fahrer blieb unverletzt, das Tier verendete vor Ort. Ein ähnlicher Wildunfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Landstraße zwischen Arnstadt und Holzhausen. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer konnte eine Kollision mit einem Reh nicht mehr vermeiden. Der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Ein Jagdpächter nahm die Suche nach dem verletzten Reh auf.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: - Trotz geringerer Verkehrsdichte durch die Corona-Krise fallen mit Umstellung auf die Sommerzeit morgendlicher Berufsverkehr und Dämmerung für mehrere Wochen zusammen. Das Risiko für Wildunfälle steigt dadurch erheblich. - Besonders auf Landstraßen, an Feldern und in Waldgebieten sollte in dieser Zeit vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden. - Wer mit Tempo 80 statt der außerorts zulässigen 100 km/h fährt, verkürzt den Bremsweg bereits um 25 Meter. - Taucht Wild am Straßenrand auf: abblenden, hupen und kontrolliert bremsen. Achtung: Rehe, Hirsche und Wildschweine sind meist nicht allein unterwegs. - Wenn der Zusammenstoß nicht zu vermeiden ist, auf keinen Fall ausweichen. Die Gefahren für Sie selbst und den Gegenverkehr sind bei Ausweichmanövern in der Regel höher als der Zusammenstoß mit dem Wild. Bremsen Sie möglichst stark ab und halten Sie das Lenkrad gut fest. - Nach einem Unfall: Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern, den Unfall unverzüglich der Polizei melden und das verletztes Tier weder berühren noch verfolgen oder gar mitnehmen.

Diese und weitere Hinweise zum Thema Wildunfälle erhalten Sie online über die Links: https://www.jagdverband.de/wildtiere-kennen-keine-sommerzeit und https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/tiere/wildunfaelle/. (as)

