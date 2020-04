Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rüstige Seniorin durchschaut Trickbetrüger

Neustadt a.R. (Ilm-Kreis) (ots)

Telefontrickbetrüger riefen gestern Abend eine 90-jährige Seniorin aus Neustadt a.R. an und gaben vor, dass ihr Erspartes auf ihrem Bank-Konto nicht mehr sicher sei. Ihr wurde angeboten, das Geld auf ein anderes Konto zu transferieren und sie somit vor Schaden zu bewahren. Die rüstige Dame durchschaute den Versuch sofort und machte keinerlei Angaben zur Person oder ihrem Konto. Sie legte auf und informierte ihre Tochter. Diese erstattete Anzeige. Kein Kredit-oder Geldinstitut tritt mit derartigen Angeboten an ihre Kunden telefonisch heran. Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten an Anrufer heraus. Im Zweifel rufen Sie ihren Bankberater an oder informieren Sie Ihre Angehörigen und die Polizei. (ah)

