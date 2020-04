Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bahnschranke zu spät erkannt

Bufleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag fuhr ein 36-jähriger Transporter-Fahrer die Kreisstraße von Bufleben nach Warza. Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte er am Bahnübergang Bufleben die Halbschranke zu spät, die sich gerade schloss. Trotz Vollbremsung kollidierte der Transporter mit der Schranke, die dadurch stark beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Etwa zwei Stunden später war die Schranke wieder repariert. In dieser Zeit sicherte die Feuerwehr den Bahnübergang ab. Züge fuhren auf diesem Streckenabschnitt mit reduzierter Geschwindigkeit und mit größter Vorsicht. (as)

