Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Einbruch in Tiefgarage überrascht und geflüchtet - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, verschafften sich gegen 04.20 Uhr zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße. Die Täter beschädigten dabei zwei Hauseingangstüren. Ein Zeuge sprach die beiden Täter beim Betreten der Tiefgarage an, daraufhin flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Sachschäden an den Haustüren belaufen sich auf insgesamt 300 Euro . Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

- beide Täter männlich - scheinbares Alter 30 Jahre, - ein Täter ca. 180 cm groß, zweiter Täter ca. 160 cm groß, - beide trugen Stirnlampen, - ein Täter führte ein Werkzeug bei sich.

Wer kann weitere Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0076258/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell