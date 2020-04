Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 31.03.2020, 17.30 Uhr und Mittwoch, 01.04.2020, 08.25 Uhr wurden zwei Scheiben eines Pkw Seat beschädigt, der am Markt geparkt war. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0076459/2020 entgegen. (as)

