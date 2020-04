Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder aus Kellern gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Vergangene Nacht kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in zwei Wohnblöcken zu Einbrüchen in insgesamt sechs Kellerverschläge. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser und entwendeten diverse Getränke und drei Fahrräder. Im Einzelnen handelt es sich um ein schwarzes E-Bike Fischer Proline ETD 1606, ein silberfarbenes E-Bike Derby Agattu Impuls und ein schwarzes Mountainbike Shimano. Wer konnte im Tatzeitraum von Dienstag, 31.03.2020, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2020, 09.00 Uhr verdächtige Personen oder Geräusche wahrnehmen? Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter den Bezugsnummern 0076441/2020 und 0076609/2020 entgegen. (as)

