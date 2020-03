Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer in leerstehendem Gebäude

Gotha (ots)

Heute wurde gegen 01.00 Uhr über die Rettungsleitstelle bekannt, dass sich in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Berg ein Feuer entwickelt hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in einem Raum, in dem am Vortag Bitumarbeiten durchgeführt wurden. Inwiefern dies als Entstehungsursache in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerquelle konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht und das Objekt eine Stunde später wieder freigegeben werden. (ah)

