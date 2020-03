Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Langeweile durch Schulfrei

Gotha (ots)

Ein Zeuge sprach heute Nacht Polizeibeamte während der Streifentätigkeit an und teilte mit, dass er soeben Jugendliche am Buttermarkt beobachtet habe, die sich an einer Baustelle zu schaffen machten. Die 16 und 17-Jährigen liefen den Beamten wenige Minuten später mit abgebauten Baustellenblitzleuchten in die Arme. Sie wurden belehrt, ihre schulfreie Zeit doch anders zu nutzen anstatt des Nächtens ihr Unwesen zu treiben. Im Beisein der Beamten mussten sie die Lampen wieder anbringen und sich wegen Diebstahl strafrechtlich verantworten. (ah)

