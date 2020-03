Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 18.03.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 30.03.2020, 15.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in einer Gartenanlage in der Schlachthofstraße. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zu einem Gartenhaus sowie einem weiteren Nebengelass. Gestohlen wurden eine Stichsäge, ein Trennschleifer, eine Motorsense und ein grauer Handwagen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Wer konnte in den vergangenen Tagen verdächtige Personen in der Gartenanlage beobachten? Wer kann Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0075225/2020 entgegen. (ah)

