Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trotz Verbot auf Spielplatz getroffen

Ilmenau (ots)

Am Montagabend stellten Beamte der Polizei Arnstadt-Ilmenau drei Personen im Alter zwischen 31 und 35 Jahren in der Hans-Weihrach-Straße fest, die sich zum gemeinsamen Alkoholkonsum auf einem gesperrten Spielplatz zusammengefunden hatten. Da Spielplätze für diese Treffen von Erwachsenen per se nicht gewidmet sind und überdies derzeit grundsätzlich ein Verbot derartiger Ansammlungen besteht, wurden die Männer aufgefordert, den Platz zu verlassen. Entsprechende Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet. Grundlage bilden die aktuelle Thüringer Verordnung und die dazu erlassene Allgemeinverfügung des Ilm-Kreises zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung können Sie über den Link: https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200326_ThuerSARS-CoV-2_EindmassnV0.pdf einsehen. Die Allgemeinverfügung des Ilm-Kreises ist über den Link: https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_982_1.PDF?1585336402 abrufbar. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell