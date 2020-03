Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ins Gesicht geschlagen und geflüchtet

Laucha (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am späten Montagabend in einer Tankstelle in der Gewerbestraße. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer wies einen hinter ihm befindlichen 51-Jährigen auf die Einhaltung des Mindestabstands hin. Dieser reagierte ungehalten, schlug dem 55-Jährigen in das Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw davon. Der 51-jährige Täter konnte im Nachgang durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

