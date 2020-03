Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trotz Corona Betäubungsmittel konsumiert

Gotha (ots)

Trotz aller Einschränkungen wird weiter Betäubungsmittel konsumiert und am Straßenverkehr teilgenommen. Unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilzunehmen stellt für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar. Zu Zeiten von Corona ist es außerdem fraglich, ob durch den Konsum die eigene Gesundheit und Widerstandsfähigkeit stark genug sein kann, um dem Virus die Stirn zu bieten. Die LPI Gotha verfolgt weiterhin konsequent Trunkenheitsfahrten und Fahrten unter Betäubungsmitteln auf den Straßen des Schutzbereichs. So auch heute Morgen. Ein 30-jähriger Suzuki-Fahrer wurde heute gegen 04.00 Uhr in der Leinastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine und Methamphetamine. Ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Für ihn begann der Morgen mit einer Blutentnahme zu Beweiszwecken im Krankenhaus. (ah)

