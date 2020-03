Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug mit Gewinnversprechen-Masche

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Auch im Ilm-Kreis kam es heute Vormittag zu einem versuchten Trickbetrug am Telefon. Eine unbekannte Frau rief bei einem 46-Jährigen an und gab ebenfalls vor, dass er 50.000 Euro gewonnen habe und nun 900 Euro "Transportkosten" zahlen müsse. Dies könne er in Form von sogenannten Steam-Karten erledigen. Der 46-jährige machte das einzig Richtige, er legte auf und rief die Polizei. Ein geldwerter Schaden ist somit nicht entstanden. Steam-Karten sind Guthabenkarten. Damit können Spiele erworben oder in Spielen eingekauft werden. Auf den Karten befindet sich ein Code zum Freischalten des Geldes. Das System ähnelt dem Aufladen eines Prepaid-Telefons. Wurde der Code verwendet,ist das Geld gebucht und kann nicht wiedererlangt werden. Werden Sie hellhörig, wenn Sie um Erwerb dieser Karten gebeten werden. Haben Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen, bleiben Sie bei Ihrer Geschichte, legen Sie auf und/oder rufen Sie die Polizei. Erst vergangenen Freitag tauchte diese Masche im Landkreis Gotha auf. (ah)

