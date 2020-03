Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluss berauschender Mittel Pkw gefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag unterzogen Polizeibeamte des ID Gotha gegen 20:25 Uhr einen VW Polo einer Verkehrskontrolle in der Eisenacher Straße. Der 44 jährige Fahrer wirkte während der Kontrolle sehr nervös und zeigte körperliche Auffälligkeiten, welche den Rückschluss auf den Konsum berauschender Mittel zuließen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. In der Folge wurden in den persönlichen Sachen noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Das aufgefundene Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt.(ck)

