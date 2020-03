Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte

K K29 bei Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 21:40 Uhr befuhr ein 59 Jähriger mit seinem Pkw die K29 aus Arnstadt kommend in Richtung Crawinkel. Kurz vor dem Ortseingang Crawinkel kam der Fahrzeugführer in einer scharfen Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Dabei wurde dessen 57 jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in die Klinik nach Arnstadt verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.(ck)

