Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: trotz Fluchtversuch gestellt

Arnstadt (ots)

Am Samstag wurden Polizeibeamte auf einen Pkw Ford eines 29 Jährigen aufmerksam an dem sich Kennzeichen befanden, welche nicht für den Pkw ausgegeben wurden. Beim Versuch den Pkw zu stoppen um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, flüchtete dieser mit riskanten Fahrmanöver durch die Innenstadt, ehe er in der Friedrichstraße mit einem abgeparkten Pkw VW kollidierte. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde bekannt, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Einwirkung von Crystal stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Fahrzeuginneren konnten zudem mehrere Gegenstände aufgefunden sind, welche aus Diebstahlsdelikten stammen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mh)

