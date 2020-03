Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen Gartenfreunden

Arnstadt (ots)

Am Freitag kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Pächtern von Kleingärten in der Gartenanlage Kesselbrunn. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzungen am Gartenzaun sprang ein 33 Jähriger über den Zaun und ging auf den 42 jährigen Gartennachbarn los. Dieser konnte den Angriff abwehren. Der stark alkoholisierte Angreifer stürzte hierbei und zog sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu, welche ärztlich versorgt werden musste. Auch zwei Freunde des Angreifers mischten sich mit in den Konflikt ein und schlugen auf den Nachbarn ein, dieser wurde jedoch nicht verletzt. Es wurden mehrere Anzeigen gegen wegen Körperverletzung erstattet. (mh)

