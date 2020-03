Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 14. bis 28. März einen Keller in der Gothaer Straße auf und entwendeten aus diesem einen Kosmetikkoffer im Wert von ca. 400,- Euro. An dem Keller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30,- Euro.

Hinweise zum Verbleib des Kosmetikkoffers sowie zum Täter nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601-124 (Bezugsnummer 0074090/2020) entgegen. (mh)

