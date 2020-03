Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss gefahren

Eisenach (ots)

Ein 37jähriger Eisenacher wurde am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht im Kuhgehänge in seinem Kleinwagen kontrolliert. Hierbei fiel der Drogentest positiv aus, was die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den Mann zur Folge hatte. Zudem wurde eine Kleinmenge Drogen aufgefunden und diesbezüglich gesondert ein Strafverfahren eröffnet. (mh)

