Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handy aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag, 27.03.2020, 19.30 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 11.00 Uhr in der Rohrbachstraße aus einem VW Caddy ein Telefon der Marke Samsung. Das Handy hatte einen Wert von 150 Euro. Darüber hinaus beschädigten die Täter die Motorhaube des Pkw, warfen die Fahrer- und Beifahrerscheibe ein und stachen beide Hinterreifen platt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Bezugsnummer 0074098/2020. (ml)

