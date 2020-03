Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 26.03.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 08.00 Uhr wurde in der Seebergstraße in einen Keller eingebrochen. Die Diebe erbeuteten eine Schlagbohrmaschine der Firma Black und Decker, ein Radio sowie einen Verstärker für 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 0074047/2020 zu wenden. (ml)

