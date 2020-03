Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020, kam es gegen 08.35 Uhr in der Schweizer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter, roter oder weinroter Pkw kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Durch die Wucht des Aufprall wurde der VW auf einen davor geparkten weißen Pkw aufgeschoben. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Unfallschäden zu kümmern. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme befand sich auch der geschädigte weiße Pkw nicht mehr vor Ort. Der Fahrer oder Fahrerin dieses Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Ebenso gesucht werden Unfallzeugen und der Fahrer oder die Fahrerin des roten Unfallfahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0063794/2020 entgegen. (as)

