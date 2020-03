Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugenaufruf

Winterstein (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.03.2020, 15.00 Uhr bis Freitag, 27.03.2020, 08.00 Uhr entwendeten Unbekannte von einer frei zugänglichen Baustelle in der Liebensteiner Straße einen sogenannten Nassschneidetisch. Die orangefarbene Steintrennmaschine der Marke Profitech ist aufgrund der Abmessungen und des Gewichtes nicht ohne Weiteres transportabel. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03691-781124) unter der Bezugsnummer 0073525/2020 entgegen. (as)

