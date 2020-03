Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer in Gewahrsam

Eisenach (ots)

Beamte der PI Eisenach wurden vergangene Nacht in die Kasseler Straße gerufen. Ein 23-Jähriger trat wiederholt gegen die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Der Mann war nicht zu beruhigen und versuchte die Beamten anzugreifen, was unterbunden werden konnte. Der mit 1,75 Promille alkoholisierte Täter wurde in Gewahrsam genommen und nach Ausnüchterung in den Vormittagsstunden entlassen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (as)

