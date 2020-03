Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Wangenheim (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2020, wurde zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Pkw-Anhänger von einem Grundstück in der Straße "Langer Rasen" gestohlen. Ein Vorhängeschloss zur Sicherung des Anhängers der Marke Warnow wurde aufgebrochen. Anschließend wurde der Anhänger auf unbekannte Weise vom Grundstück entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0073161/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell