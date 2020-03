Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Handtasche schnell aufgeklärt

Arnstadt (ots)

Den Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstag, 26.03.2020, konnte die PI Arnstadt-Ilmenau schnell aufklären. Gegen 11.45 Uhr wurde eine 60-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Ichtershäuser Straße durch zwei zunächst unbekannte Täter abgelenkt. Dabei griff ein Täter in die am Einkaufswagen hängende Handtasche und entwendete die Geldbörse. Beide Täter verließen daraufhin zügig den Markt. Zeitgleich zur Sicherung von Videoaufnahmen aus dem Markt begannen polizeiliche Ermittlungen. Diese führten zum Antreffen der beiden Täter, einem 21-Jährigen und einer 19-Jährigen, an ihrer Wohnanschrift. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Geldbörse samt Inhalt konnte der Geschädigten wieder übergeben werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell