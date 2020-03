Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mofa gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Von-Zach-Straße wurde am Donnerstag, 26.03.2020, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr ein Kleinkraftrad gestohlen. Das schwarze Mofa des Herstellers Chongquin Yinxiang Motorcycle war vor einem Grundstück geparkt und mit Kette und Vorhängeschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0073219/2020 entgegen. (as)

