Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frischmilchautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Die sogenannte Milchtankstelle in der Ermstedter Straße wurde durch Unbekannte aufgebrochen. Eine Kassette mit Wechselgeld in noch nicht bezifferbarer Höhe wurde gestohlen und ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro hinterlassen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 25.03.2020, 21.00 Uhr und Donnerstag, 26.03.2020, 03.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0072610/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell