Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer ermittelt

Eisenach (ots)

Zwei zunächst Unbekannte beschädigten am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Burschenschaftsdenkmals einen Mülleimer. Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden Täter in der Nähe des Tatortes ermittelt werden. Gegen die beiden alkoholisierten 20- und 21-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (as)

