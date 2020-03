Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handgreiflichkeit zwischen Fahrzeugführern

Gotha (ots)

Am Mittwochnachmittag gerieten in der Ohrdrufer Straße ein 33-jähriger Transporter-Fahrer und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer in einen Streit. Beide wollten aus gegensätzlichen Richtungen eine Engstelle befahren, wobei es zu Unstimmigkeiten kam. Der Streit ging in eine körperliche Auseinandersetzung über, wobei der 56-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. (as)

