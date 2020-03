Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wiesenfläche in Brand

Eisenach (ots)

Im Bereich der Karolinenbrücke, am sogenannten "Ziegelfeld", geriet am Mittwochabend eine Wiesenfläche in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Brandfläche hatte eine Ausdehnung von etwa 450 Quadratmetern und befand sich nicht in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

