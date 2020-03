Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falscher Polizist am Telefon - Verhaltenstipps der Polizei

Ilmenau (ots)

Heute Vormittag erhielt eine 81-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er informierte die Dame über Einbrüche in der Herberstraße. Die Angerufene machte den angeblichen Polizisten sofort darauf aufmerksam, dass es eine solche Straße in Ilmenau nicht gibt. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch und die Dame informierte die richtige Polizei. Im Zusammenhang mit dem aufmerksamen und richtigen Verhalten der 81-Jährigen gibt Ihnen die Landespolizeiinspektion Gotha folgende Tipps:

- Bleiben Sie bei verdächtigen Anrufen ebenso aufmerksam. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Die Polizei wird sie nie um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle an.

Diese und weitere Verhaltenshinweise erhalten Sie online über den Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell