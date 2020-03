Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Dienstag, 24.03.2020, kam es zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Cosmarstraße. Die Hauseingangstür wurde aufgehebelt. Im Keller versuchten der oder die unbekannten Täter erfolglos ein Kellerabteil zu öffnen. Ein weiteres Abteil konnte gewaltsam geöffnet und daraus Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen werden. Es handelt sich um eine Kettensäge Stihl MS 181, eine Kettensäge Rawtech Tophandle und eine Spaltaxt Fiskars. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Werkzeuge nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0071300/2020 entgegen. (as)

