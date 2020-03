Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Gartenanlage der Passauer Straße kam es zwischen Donnerstag, 19.03.2020 und Montag, 23.03.2020, zu Einbrüchen in fünf Gartenhäuser. Es wurden Fenster und Türen der Häuser aufgebrochen und eine Kaffeemaschine der Marke Dolce Gusto, ein Akkuschrauber der Marke Black&Decker sowie Pfandgut gestohlen. Die Sachschäden belaufen sich auf über 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell