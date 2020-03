Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorraum ausgebrannt

Eisenach (ots)

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße geriet am Dienstagnachmittag ein Pkw VW in Brand. Der Motorraum des Fahrzeugs brannte vollständig aus. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr wurde ein daneben parkender Pkw VW durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 15.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt als Brandursache anzunehmen. (as)

