Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Friedensallee wurde ein schwarz-weißes Kleinkraftrad Simson SR 50 gestohlen, welches mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert war. Das Schloss wurde mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet. Die Tatzeit am Montag, 23.03.2020, lag zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Mopeds machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0071006/2020 entgegen. (as)

