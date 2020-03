Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr in der Carl-Gareis-Straße ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Audi auf. Beim Aufprall wurde der Audi auf einen Opel aufgeschoben. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden anderen Fahrer im Alter von 19 und 28 Jahren blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Schäden im Gesamtwert von über 5000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. (as)

