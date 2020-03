Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche zu Kellereinbrüchen

Eisenach (ots)

In der Hellwigstraße kam es in der Nacht von Montag, 23.03.2020, 21.00 Uhr auf Dienstag, 24.03.2020, 08.00 Uhr zu Kellereinbrüchen in zwei Gebäuden. An einem Wohn- und Geschäftshaus wurde die Hauseingangstür aufgebrochen. Anschließend öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam fünf Kellerabteile. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde ein Drucker entwendet. In einem Mehrfamilienhaus wurde aus zwei aufgebrochenen Kellerboxen Elektrowerkzeug im Wert von 250 Euro gestohlen. Vermutlich gelangten der oder die Täter über eine nicht verschlossene Nebeneingangstür ins Haus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0071223/2020 entgegen. (as)

