LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten

Seit Samstag, 14.03.2020, 18.00 Uhr wird der 80-jährige Horst Müller vermisst. An diesem Tage hielt er sich in Arnstadt, Am Holzmarkt auf. Er beabsichtigte, dort spazieren zu gehen. Anschließend wollte er mit Bus oder Bahn zu seinem Wohnort Plaue zu fahren. Seitdem ist Herr Müller unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - kräftige Statur - weiße kurze Haare - Brillenträger - vermutlich bekleidet mit grauer Hose und hellbrauner Jacke.

Wer hat Horst Müller gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

