LPI-GTH: Kohlen von Baumarktgelände gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte hoben in der Nacht von Montag, 23.03.2020 auf den heutigen Dienstag die Umzäunung eines Baumarktes in der Ohrdrufer Straße aus der Verankerung und gelangten auf das Gelände des Außenlagers. Von dort wurden 55 Pakete Kohlen im Wert von über 160 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0071299/2020 entgegen. (as)

