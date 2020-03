Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Montag, 23.03.2020, 21.00 Uhr bis heute Morgen, 04.45 Uhr wurde in der Unterpörlitzer Straße die Glaseingangstür einer Bäckerei-Filiale gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter gelangten abschließend in die Filiale und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ohne Beute wurde die Filiale wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unterpörlitzer Straße beobachten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0071176/2020 entgegen. (as)

