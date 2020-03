Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Kellereinbrüchen und Verhaltenstipps der Polizei

Gotha (ots)

Erneut kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu Kellereinbrüchen. In der Von-Zach-Straße wurden im Zeitraum von Samstag, 01.02.2020 bis Montag, 23.03.2020, 09.00 Uhr zwei Kellerabteile aufgebrochen und zwei Kaffeemaschinen gestohlen. Von Sonntag, 22.03.2020, 17.00 Uhr auf Montag, 23.03.2020, 10.00 Uhr wurden in einem Wohnhaus in der Herbsleber Straße fünf Kellerboxen gewaltsam geöffnet. Der Umfang des Beutegutes wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. Die Bezugsnummern lauten 0070634/2020 (Einbruch Von-Zach-Straße) und 0070626/2020 (Einbruch Herbsleber Straße). Ob zwischen diesen beiden und zu den Einbrüchen der vergangenen Tage ein Tatzusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang gibt Ihnen die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Halten Sie Hauseingänge und Nebeneingangstür stets verschlossen. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Lassen Sie Fremde nie ungeprüft in das Wohngebäude. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Diese und weitere Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz finden Sie online unter den Links https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ und https://www.k-einbruch.de/. (as)

