Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Popcorn-Automat gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Montag, 23.03.2020, wurde gegen 19.20 Uhr aus dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes am Mühltor ein Popcorn-Automat im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Der oder die unbekannten Täter rollten den Automaten vermutlich über einen Notausgang in Richtung der Karl-Liebknecht-Straße. Der Einkaufsmarkt war zu dieser Zeit geöffnet. Wer konnte den Diebstahl oder den Abtransport des Automaten beobachten? Wer konnte im Umfeld des Marktes verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0071017/2020 entgegen. (as)

