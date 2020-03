Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Über ein aufgehebeltes Fenster drang ein Unbekannter in ein Gartenblockhaus in der Straße "Am Kindergarten" ein. Gestohlen wurden ein Fernseher, ein Baustrahler und ein Schlüsselbund. Die Beute hat einen Gesamtwert von etwa 700 Euro, der Schaden am Fenster beträgt 500 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 20.03.2020, 18.00 Uhr und Montag, 23.03.2020, 17.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0071044/2020 entgegen. (as)

