Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Streit geschlagen

Ilmenau (ots)

Im Verlauf einer privaten Feierlichkeit in einer Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße gerieten am Montagabend mehrere Personen in einen Streit. In dessen Verlauf verletzte ein 28-Jähriger einen 33-Jährigen leicht. Neben der Anzeigenaufnahme wurden alle Anwesenden eindringlich auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung hingewiesen und aufgefordert, umgehend die eigene Wohnung aufzusuchen. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich zeitweise über zehn, haushaltsfremde Personen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell