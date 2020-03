Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Arnstadt (ots)

Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die Lindenallee in Richtung Innenstadt. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Begrenzungspfosten auf dem Gehweg. Aufgrund der Unfallschäden war der Skoda nicht mehr fahrbereit. Die Schäden an Begrenzungspfosten und Pkw belaufen sich auf insgesamt 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer mit 0,56 Promille alkoholisiert war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (as)

