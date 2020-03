Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkte Pferdekutschen in Brand

Eisenach (ots)

Am späten Montagnachmittag gerieten in der Hörselstraße zwei Pferdekutschen in Brand, die unter einem Carport abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. An den Kutschen und am Carport entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

