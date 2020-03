Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Kellereinbruch

Eisenach (ots)

Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Einmündung der Fischweide zur Rennbahn mitgeteilt. Drei Keller wurden gewaltsam geöffnet und ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Merida Freddy, ein Fahrradsattel und Fahrradfelgen im Gesamtwert von über 3000 Euro gestohlen. Die konkrete Tatzeit liegt derzeit nicht vor. Wer konnte am Montag, 23.03.2020, vor 14.00 Uhr und in den Tagen zuvor in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 070840/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell